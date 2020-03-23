У Мінсоцполітики хочуть навчити кожного пенсіонера користуватися онлайн-послугами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Мінсоцполітики пообіцяли перевести пенсіонерів на банківську систему отримання пенсій і навчити кожного користуватися послугами онлайн. Про це під час брифінгу сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.
“Ми готуємо сьогодні рішення про те, щоб максимально допомогти пенсіонерові опанувати і перевести їх на банківську систему. Ми такий навіть хочемо запропонувати проект, який буде називатися “Допомога літній людині”, - сказала Лазебна.
За її словами, такий проект покликаний допомогти пенсіонерам отримати пенсію на банківську картку, щоб вони могли оплатити цією карткою онлайн послуги, замовити продукти харчування, ліки, тощо. “Ми будемо працювати, я вам обіцяю, з кожним пенсіонером, тими, хто сьогодні ще в такі програми не залучений”, - наголосила міністр.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що з 1 квітня уряд України буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим, хто має пенсію менше 5 тисяч гривень, а з 1 травня буде проведено індексацію пенсій.