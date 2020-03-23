В Минсоцполитики хотят научить каждого пенсионера пользоваться онлайн-услугами
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Минсоцполитики пообещали перевести пенсионеров на банковскую систему получения пенсий и научить каждого пользоваться услугами онлайн. Об этом во время брифинга сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебна, передает корреспондент УНН.
"Мы готовим сегодня решение о том, чтобы максимально помочь пенсионеру овладеть и перевести их на банковскую систему. Мы такой даже предлагаем проект, который будет называться "Помощь пожилому человеку", - сказала Лазебна.
По ее словам, такой проект призван помочь пенсионерам получить пенсию на банковскую карточку, чтобы они могли оплатить этой картой онлайн услуги, заказать продукты питания, лекарства и тому подобное. "Мы будем работать, я вам обещаю, с каждым пенсионером, теми, кто сегодня еще в такие программы не вовлечен", - подчеркнула министр.
Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что с 1 апреля правительство Украины будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5 тысяч гривен, а с 1 мая будет проведена индексация пенсий.