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У Мінську зібрався мітинг проти можливої інтеграції з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Мінську на площі Свободи проходить так званий “мітинг за незалежність”. Його учасники протестують, в тому числі, проти можливої інтеграції з Росією, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

У Мінську зібрався мітинг проти можливої інтеграції з Росією

Повідомляється про те, що мітинг ініціював опозиціонер Микола Статкевич в рамках передвиборних пікетів кандидатів в депутати. Взяти участь у заході прийшли близько 100 осіб.

Як повідомляв УНН, уряди Росії і Білорусії на початку вересня погодили програму економічної інтеграції двох країн. Вона передбачає часткове об’єднання їхніх економічних систем до січня 2021 року, створення єдиних Податкового та Цивільного кодексів та єдиного зовнішньоторговельного режиму, а також централізованого регулювання паливної сфери та інших галузей.

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