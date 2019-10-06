В Минске собрался митинг против возможной интеграции с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Минске на площади Свободы проходит так называемый “митинг за независимость”. Его участники протестуют, в том числе, против возможной интеграции с Россией, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Сообщается о том, что митинг инициировал оппозиционер Николай Статкевич в рамках предвыборных пикетов кандидатов в депутаты. Принять участие в мероприятии пришли около 100 человек.
Как сообщал УНН, правительства России и Белоруссии в начале сентября согласовали программу экономической интеграции двух стран. Она предусматривает частичное объединение их экономических систем в январе 2021 года, создание единых Налогового и Гражданского кодексов и единого внешнеторгового режима, а также централизованного регулирования топливной сферы и других отраслей.