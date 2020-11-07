У Мінську затримано десятки учасників акцій протесту

7 листопада, — в країні це святковий день, — медики планували провести акцію солідарності. Затримання почалися практично відразу після того, як учасники вийшли з будівлі лікарні та почали одягатися в білі халати. Так, на Марші медиків були затримані 56 людей, свідчать дані правозахисного центру “Вясна”.

Зокрема, у суботу в місті повинен був відбутися традиційний жіночий марш, однак міліція почала затримувати його учасниць раніше, ніж їм вдалося організовано зібратися, передають правозахисники. Так, за даними правозахисників на Марші жінок затримано 34 людини.

Акції протесту в Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня перемогу на яких, як оголосив ЦВК, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати, переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу і США.

Раніше Лукашенко заявив, що запуск Білоруської АЕС зробив з Білорусі “ядерну державу”.