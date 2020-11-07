В Минске задержаны десятки участников акций протеста

7 ноября, — в стране это праздничный день, — медики планировали провести акцию солидарности. Задержания начались практически сразу после того, как участники вышли из здания больницы и начали одеваться в белые халаты. Так, на Марше медиков были задержаны 56 человек, свидетельствуют данные правозащитного центра “Вясна”.

В частности, в субботу в городе должен был состояться традиционный женский марш, однако милиция начала задерживать его участников раньше, чем им удалось организованно собраться, передают правозащитники. Так, по данным правозащитников на Марше женщин задержаны 34 человека.

Акции протеста в Минске и других городах республики Беларусь продолжаются уже почти четыре месяца. Они начались после выборов президента 9 августа победу на которых, как объявил ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признает эти результаты, переизбрание Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.

Ранее Лукашенко заявил, что запуск Белорусской АЭС сделал из Беларуси “ядерную державу”.