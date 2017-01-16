У Мінську позитивно оцінили відновлення водопостачання в Луганській області
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Тристороння контактна група позитивно оцінила відновлення поставок води в Луганській області. Про це за результатами зустрічі у Мінську повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Тристороння контактна група позитивно оцінила відновлення поставок води в Луганській області, яке стало можливим після погашення частини заборгованості за спожиту воду в ОРДЛО. У розрахунках за воду бере участь підприємство, зареєстроване на підконтрольній Україні території, всі операції здійснюються виключно в рамках українського правового поля”, — повідомила Д.Оліфер.
Як повідомляв УНН, Україна відновила водопостачання на непідконтрольну Луганщину.