В Минске положительно оценили восстановление водоснабжения в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Трехсторонняя контактная группа положительно оценила возобновление поставок воды в Луганской области. Об этом по итогам встречи в Минске сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Трехсторонняя контактная группа положительно оценила возобновление поставок воды в Луганской области, которое стало возможным после погашения части задолженности за потребленную воду в ОРДЛО. В расчетах за воду участвует предприятие, зарегистрированное на подконтрольной Украины территории, все операции осуществляются исключительно в рамках украинского правового поля", - сообщила Д.Олифер.
Как сообщал УНН, Украина возобновила водоснабжение на неподконтрольную часть Луганской области.