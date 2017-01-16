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В Минске положительно оценили восстановление водоснабжения в Луганской области

В Минске положительно оценили восстановление водоснабжения в Луганской области

Киев • УНН

 • 8664 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Трехсторонняя контактная группа положительно оценила возобновление поставок воды в Луганской области. Об этом по итогам встречи в Минске сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Трехсторонняя контактная группа положительно оценила возобновление поставок воды в Луганской области, которое стало возможным после погашения части задолженности за потребленную воду в ОРДЛО. В расчетах за воду участвует предприятие, зарегистрированное на подконтрольной Украины территории, все операции осуществляются исключительно в рамках украинского правового поля", - сообщила Д.Олифер.

Как сообщал УНН, Украина возобновила водоснабжение на неподконтрольную часть Луганской области.

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