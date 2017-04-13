У Мінську обговорили прискорення звільнення заручників на Донбасі – І.Геращенко

Перший віце-спікер розповіла, що сьогодні відбулася нарада з представниками гуманітарної підгрупи від України, експертами СБУ, обмудсманом Валерією Лутковською, представниками Мін’юсту та Нацполіціі, керівниками пенітенціарної служби, представниками місії ОБСЄ, що працюють в рамках ТКГ за підсумками зустрічі у Мінську гуманітарної групи 12 квітня.

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“Аби розблокувати процес звільнення заручників, українська сторона запропонувала, щоб ті особи, яких запитують представники ОРДЛО і які відмовляються переїжджати на тимчасово окуповані території, поінформували про це своє рішення в рамках роботи по звільненню заручників Уповноважену ВР з прав людини”, — зазначила вона.

За словами І.Геращенко, роботи вистачає, оскільки йдеться про кілька сотень людей.

“І ми зацікавлені все зробити якнайшвидше, аби розблокувати процес звільнення. Етап збору цих підписів будуть координувати представники ОБСЄ і СБУ. Дуже вірю, що наші зусилля сприятимуть звільненню заручників”, — зауважила вона.