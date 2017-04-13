В Минске обсудили ускорение освобождения заложников на Донбассе - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украинские представители гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске обсудили вопрос разблокирования освобождения заложников. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
Первый вице-спикер рассказала, что сегодня состоялось совещание с представителями гуманитарной подгруппы от Украины, экспертами СБУ, обмудсмана Валерией Лутковской, представителями Минюста и Нацполиции, руководителями пенитенциарной службы, представителями миссии ОБСЕ, работающих в рамках ТКГ по итогам встречи в Минске гуманитарной группы 12 апреля.
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"Чтобы разблокировать процесс освобождения заложников, украинская сторона предложила, чтобы те лица, которых спрашивают представители ОРДЛО и которые отказываются переезжать на временно оккупированных территориях, проинформировали об этом своем решении в рамках работы по освобождению заложников Уполномоченного ВР по правам человека", - отметила она.
По словам И.Геращенко, работы хватает, поскольку речь идет о нескольких сотнях человек.
"И мы заинтересованы все сделать как можно быстрее, чтобы разблокировать процесс освобождения. Этап сбора этих подписей будут координировать представители ОБСЕ и СБУ. Очень верю, что наши усилия будут способствовать освобождению заложников", - отметила она.