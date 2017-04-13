В Минске обсудили ускорение освобождения заложников на Донбассе - И.Геращенко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80893 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112005 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170358 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125337 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122265 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115455 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106287 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107390 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103838 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минске обсудили ускорение освобождения заложников на Донбассе - И.Геращенко

В Минске обсудили ускорение освобождения заложников на Донбассе - И.Геращенко

Киев  •  УНН

 • 10535 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украинские представители гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске обсудили вопрос разблокирования освобождения заложников. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

Первый вице-спикер рассказала, что сегодня состоялось совещание с представителями гуманитарной подгруппы от Украины, экспертами СБУ, обмудсмана Валерией Лутковской, представителями Минюста и Нацполиции, руководителями пенитенциарной службы, представителями миссии ОБСЕ, работающих в рамках ТКГ по итогам встречи в Минске гуманитарной группы 12 апреля.

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"Чтобы разблокировать процесс освобождения заложников, украинская сторона предложила, чтобы те лица, которых спрашивают представители ОРДЛО и которые отказываются переезжать на временно оккупированных территориях, проинформировали об этом своем решении в рамках работы по освобождению заложников Уполномоченного ВР по правам человека", - отметила она.

По словам И.Геращенко, работы хватает, поскольку речь идет о нескольких сотнях человек.

"И мы заинтересованы все сделать как можно быстрее, чтобы разблокировать процесс освобождения. Этап сбора этих подписей будут координировать представители ОБСЕ и СБУ. Очень верю, что наши усилия будут способствовать освобождению заложников", - отметила она.

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