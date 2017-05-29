У Мінрегіоні констатую зростання будівельної галузі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. За підсумками січня-квітня 2017 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 20,3 млрд грн, індекс будівельної продукції по відношенню до аналогічного періоду 2016 року склав 117,8%. Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, повідомляє УНН.
“Будівельна галузь України продовжує зростати. За підсумками перших чотирьох місяців 2017 року підприємства вже виконали будівельні роботи на суму 20,3 млрд грн. Ріст показника за січень-квітень 2017 року склав 17,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Очікуємо, що така тенденція збережеться до кінця року”, — сказав він.
За підсумками звітного періоду індекс житлового будівництва склав 116,9%, нежитлового будівництва — 120,7%, інженерних споруд — 117%.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.
В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник ПрАТ “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року понад 330 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ у порівнянні з 2015 роком