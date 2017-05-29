В Минрегионе констатирую рост строительной отрасли

"Строительная отрасль Украины продолжает расти. По итогам первых четырех месяцев 2017 предприятия уже выполнили строительные работы на сумму 20,3 млрд грн. Рост показателя за январь-апрель 2017 составил 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидаем, что такая тенденция сохранится до конца года", - сказал он.

По итогам отчетного периода индекс жилищного строительства составил 116,9%, нежилого строительства - 120,7%, инженерных сооружений - 117%.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 330 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом