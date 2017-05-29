В Минрегионе констатирую рост строительной отрасли
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. По итогам января-апреля 2017 предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 20,3 млрд грн, индекс строительной продукции по отношению к аналогичному периоду 2016 составил 117,8%. Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, сообщает УНН.
"Строительная отрасль Украины продолжает расти. По итогам первых четырех месяцев 2017 предприятия уже выполнили строительные работы на сумму 20,3 млрд грн. Рост показателя за январь-апрель 2017 составил 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидаем, что такая тенденция сохранится до конца года", - сказал он.
По итогам отчетного периода индекс жилищного строительства составил 116,9%, нежилого строительства - 120,7%, инженерных сооружений - 117%.
Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.
В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.
Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 330 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом