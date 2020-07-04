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У Мінприроди розповіли, як поводитися з використаними масками та рукавичками

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. В Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів рекомендують відходи масок та рукавичок складати в пакет та щільно його зав’язати й витримати в домашніх умовах близько 72 години. Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Хочу чітко відрізнити відходи, які формуються в медичних закладах й вони потрапляють на утилізацію виключно у ліцензовані переробні підприємства, які чітко контролює Міністерство захисту довкілля”, — розповів Абрамовський.

За його словами, такі відходи утилізуються за певною програмою та не становлять після утилізації загрози для громадян.

“До нас надходить дуже багато запитів щодо поводження з відходами масок та рукавичок в домогосподарствах. Ми вивчили європейський досвід, прийняли рішення не регулювати адміністративно це питання, а дати тільки рекомендації. Насправді, ми рекомендуємо відходи масок та рукавичок складати в пакет, щільно його зав’язувати та витримати в домашніх умовах близько 72 години”, — сказав Абрамовський.

Міністр наголосив, що це європейський досвід, він себе зарекомендували, а будь-які адміністративно-регуляторні заходи не дали результатів.

“Також ми рекомендуємо, як міністерство яке опікується охороною навколишнього середовища використовувати за можливістю багаторазові захисні маски”, — додав Абрамовський.

Нагадаємо, у Мінприроди розповіли, як планують вирішувати проблему з утилізації масок та рукавичок.

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