В Минприроды рассказали, как вести себя с использованными масками и перчатками

КИЕВ. 4 июля. УНН. В Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов рекомендуют отходы масок и перчаток складывать в пакет и плотно его завязать и выдержать в домашних условиях около 72 часа. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский во время брифинга, передает корреспондент УНН.