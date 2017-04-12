У Міносвіти розповіли, чи притягатимуть до відповідальності вчителів після бійки школярів у Чернігові
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Питання притягнення до дисциплінарної відповідальності директора і вчителів школи, учениці якої побили однолітків, вирішуватимуть після закінчення досудового розслідування. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
“Зараз іде кримінальне розслідування. Лише за результатами кримінального розслідування ми зможемо сказати, хто саме буде покараний, тому що там в тій ситуації треба добре розібратися”, — сказала Л.Гриневич, відповідаючи на запитання, чи притягуватимуть директора чи вчителів до дисциплінарної відповідальності у зв’язку із бійками школярів у Чернігові.
Нагадаємо, у поліції Чернігова розслідують факт публічного побиття 15-річної дівчинки у школі.
За фактом побиття було відкрито кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження). Однак згодом його перекваліфікували на хуліганство, скоєне групою осіб.
Як повідомляв УНН, уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба відвідав у Чернігові дівчину, що постраждала під час побиття в школі напередодні, та забрав її на лікування до Києва.