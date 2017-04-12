В Минобразования рассказали, будут ли привлекать к ответственности учителей после драки школьниц в Чернигове

“Сейчас идет уголовное расследование. Только по результатам уголовного расследования мы сможем сказать, кто именно будет наказан, потому что там в той ситуации надо хорошо разобраться”, — сказала Л.Гриневич, отвечая на вопрос, будут ли привлекать директора или учителей к дисциплинарной ответственности в связи с драками школьников в Чернигове.

Напомним, в полиции Чернигова расследуют факт публичного избиения 15-летней девочки в школе.

По факту избиения было открыто уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение). Однако впоследствии его переквалифицировали на хулиганство, совершенное группой лиц.

Как сообщал УНН, уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба посетил в Чернигове девушку, пострадавшей во время избиения в школе накануне, и забрал ее на лечение в Киев.