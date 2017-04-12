В Минобразования рассказали, будут ли привлекать к ответственности учителей после драки школьниц в Чернигове

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80848 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111990 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170336 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125324 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122257 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115451 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106286 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107390 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103838 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160799 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минобразования рассказали, будут ли привлекать к ответственности учителей после драки школьниц в Чернигове

В Минобразования рассказали, будут ли привлекать к ответственности учителей после драки школьниц в Чернигове

Киев  •  УНН

 • 15816 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности директора и учителей школы, ученицы которой избили сверстников, будут решать после окончания досудебного расследования. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

“Сейчас идет уголовное расследование. Только по результатам уголовного расследования мы сможем сказать, кто именно будет наказан, потому что там в той ситуации надо хорошо разобраться”, — сказала Л.Гриневич, отвечая на вопрос, будут ли привлекать директора или учителей к дисциплинарной ответственности в связи с драками школьников в Чернигове.

Напомним, в полиции Чернигова расследуют факт публичного избиения 15-летней девочки в школе.

По факту избиения было открыто уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение). Однако впоследствии его переквалифицировали на хулиганство, совершенное группой лиц.

Как сообщал УНН, уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба посетил в Чернигове девушку, пострадавшей во время избиения в школе накануне, и забрал ее на лечение в Киев.

Украинские Национальные Новости

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