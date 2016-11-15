У Міносвіти очікують ухвалення у другому читанні законопроекту про освіту до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич очікує, що Верховна Рада ухвалить у другому читанні законопроект про освіту. Про це вона сьогодні сказала під час конференції "Україна на шляху децентралізації освіти", передає кореспондент УНН.
“У першому читанні прийнятий новий закон про освіту. І ми чекаємо, аби в парламенті його розглянули до кінця року у другому читанні”, — сказала міністр.
За словами Л.Гриневич, на сьогодні потрібен оновлений зміст освіти, оновлені умови навчання і школи, побудовані на засадах партнерства.