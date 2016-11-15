В Минобразования ожидают принятия во втором чтении законопроекта об образовании до конца года

"В первом чтении принят новый закон об образовании. И мы ждем, чтобы в парламенте он был рассмотрен до конца года во втором чтении", - сказала министр.

По словам Л.Гриневич, сегодня нужно обновленное содержание образования, обновленные условия обучения и школы, построенные на принципах партнерства.