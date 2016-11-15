В Минобразования ожидают принятия во втором чтении законопроекта об образовании до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич ожидает, что Верховная Рада примет во втором чтении законопроект об образовании. Об этом она сегодня сказала на конференции "Украина на пути децентрализации образования", передает корреспондент УНН.
"В первом чтении принят новый закон об образовании. И мы ждем, чтобы в парламенте он был рассмотрен до конца года во втором чтении", - сказала министр.
По словам Л.Гриневич, сегодня нужно обновленное содержание образования, обновленные условия обучения и школы, построенные на принципах партнерства.