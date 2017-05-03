У Мінооборони перевіряють інформацію щодо виявлення зубів у солдатському сухпайку

“У Генеральному штабі і в центрі матеріального супроводження зараз опрацьовується ця інформація (про нібито виявлення зубів у сухпайку — ред.). Я думаю, що невдовзі відповідне реагування на сайті Міноборони буде. Інформацію треба перевірити”, — так прокоментував О.Мотузяник інформацію, яку раніше опублікував екс-боєць АТО Сергій Турович у Facebook стосовно знайдених зубів в солдатському сухпайку.

Нагадаємо, Міністерство оборони 14 лютого розпочало закупівлю 112 тисяч комплектів добових польових наборів продуктів через систему ProZorro.