В Минообороны проверяют информацию по выявлению зубов в солдатском сухпайке

“В Генеральном штабе и в центре материального сопровождения сейчас прорабатывается эта информация (о якобы выявлении зубов в сухпайке — ред.). Я думаю, что вскоре соответствующая реакция на сайте Минобороны будет. Информацию надо проверить”, — так прокомментировал А.Мотузяник информацию, которую ранее опубликовал экс-боец АТО Сергей Турович в Facebook о найденных зубах в солдатском сухпайке.

Напомним, Министерство обороны 14 февраля начало закупку 112 000 комплектов суточных полевых наборов продуктов через систему ProZorro.