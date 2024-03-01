У Міноборони рф показали випробовування міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс"
Київ • УНН
росія успішно провела випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" з головною частиною, що розділяється, з космодрому Плесецьк.
У Росії пройшли на випробувальному космодромі Плесецьк. Ракетники запустили твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету ПГРК "Ярс". Про це відзвітували в Міноборони Росії, передає УНН.
На державному випробувальному космодромі Плесецьк розрахунком Йошкар-Олинського ракетного з'єднання проведено навчально-бойовий пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети ПГРК "Ярс" мобільного базування, оснащеної головною частиною, яка розділяється.
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Згідно з офіційною заявою міноборони рф навчальні бойові блоки прибули в заданий район на полігоні Кура на півострові Камчатка.
Метою пуску було підтвердження тактико-технічних і льотних характеристик сучасного ракетного комплексу.
Росіяни стверджують, що під час підготовки Ракетні війська стратегічного призначення відпрацювали порядок передислокації у віддалений район стартової батареї ПГРК "Ярс" з підготовкою і проведенням пуску.
Усі поставлені завдання виконано в повному обсязі. - відзвітували в міноборони росії.