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В Минобороны рф показали испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"

В Минобороны рф показали испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 16:31  •  3170 просмотра

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россия успешно провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с разделяющейся головной частью с космодрома Плесецк.

В россии прошли на испытательном космодроме Плесецк. Ракетчики запустили твердотопливную межконтинентальну баллистическую ракету ПГРК "Ярс". Об этом отчитались в Минобороны россии, передаёт УНН.

На государственном испытательном космодроме Плесецк расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью.

– сказано в сообщении.

Детали

Согласно официальному заявлению минобороны рф учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических  и летных характеристик современного ракетного комплекса.

Россияне утверждают, что при подготовке Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации  в удалённый район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой  и проведением пуска.

Все поставленные задачи выполнены в полном объёме. – отчитались в минобороны россии.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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