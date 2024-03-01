В Минобороны рф показали испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Киев • УНН
россия успешно провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с разделяющейся головной частью с космодрома Плесецк.
В россии прошли на испытательном космодроме Плесецк. Ракетчики запустили твердотопливную межконтинентальну баллистическую ракету ПГРК "Ярс". Об этом отчитались в Минобороны россии, передаёт УНН.
На государственном испытательном космодроме Плесецк расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью.
Детали
Согласно официальному заявлению минобороны рф учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.
Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса.
Россияне утверждают, что при подготовке Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удалённый район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска.
Все поставленные задачи выполнены в полном объёме. – отчитались в минобороны россии.
В Минобороны рф показали испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
россия успешно провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с разделяющейся головной частью с космодрома Плесецк.
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