У Міноборони заявили, що українські війська готові до введення воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Збройні сили України готові до виконання військових завдань, якщо буде введено воєнний стан. Про це сьогодні сказав заступник міністра оборони України Ігор Павловський під час Українського форуму з оборони та безпеки, передає кореспондент УНН.
“З розвитком конфлікту на Сході, якщо буде введено положення воєнного стану, Збройні сили України, підготувавши резерв, повністю спроможні виконати вимоги і керівництва держави, що стосується переведення ЗСУ і розгортання їх до повного застосування. Тут проблем великих немає”, — розповів він.
І.Павловський зазначив, що протягом трьох років відпрацьована структура переведення ЗСУ на функціонування у режимі воєнного стану.
Як повідомляв УНН, представник України в групі з питань безпеки у мінській ТКГ Євген Марчук заявив, що Росія може спровокувати Україну на запровадження воєнного стану.