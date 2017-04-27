В Минобороны заявили, что украинские войска готовы к введению военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Вооруженные силы Украины готовы к выполнению военных задач, если будет введено военное положение. Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский во время Украинского форума по обороне и безопасности, передает корреспондент УНН.
"С развитием конфликта на Востоке, если будет введено военное положение, Вооруженные силы Украины, подготовив резерв, полностью способны выполнить требования и руководства государства, что касается перевода ВСУ и развертывания их до полного применения. Здесь проблем больших нет", - рассказал он.
И.Павловский отметил, что в течение трех лет отработана структура перевода ВСУ на функционирование в режиме военного положения.
Как сообщал УНН, представитель Украины в группе по вопросам безопасности в минской ТКГ Евгений Марчук заявил, что Россия может спровоцировать Украину на введение военного положения.