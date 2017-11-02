У Міноборони заявили про 100% готовність своїх об'єктів до зими
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Міністерстві оборони запеняють про 100-процентну готовність своїх житлових і службових об'єктів до проходження опалювального сезону. Про це сьогодні повідомив під час брифінгу в Києві начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник Олег Галушко.
“На цей час роботи завершено, стан готовності фондів до зимової експлуатації становить 100%. Опалення підрозділів розпочато”, — сказав Галушко.
За його словами, роботи проводились в будівлях для розміщення особового складу, техніки тощо. Основні види робіт, що проводилися — ремонт покрівель, санвузлів, влаштування зовнішніх та внутрішніх мереж опалення, водопостачання, водовідведення, електропостачання, встановлення опалювальних котлів та насосного обладнання.
Галушко зазначив, що для належної експлуатації фондів, на яких розміщуються військові підрозділи, й враховуючи можливу зміну місць дислокації, створено запас основних будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт.
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Для забезпечення енергопостачанням військових частин у районі проведення АТО у 2017 році укладено 344 договори на проведення розрахунків на відшкодування спожитих енергоносіїв та комунальних послуг.
“Відключень військових частин від мереж енергопостачання немає”, — запевнив Галушко.
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Також для роботи усіх котелень протягом опалювального сезону створено необхідні запаси котельного палива. Накопичені запаси дров та запланований обсяг їх допостачання забезпечить потребу військ до кінця опалювального сезону у повному обсязі.