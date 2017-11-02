В Минобороны заявили о 100% готовности своих объектов к зиме

"В настоящее время работы завершены, состояние готовности фондов к зимней эксплуатации составляет 100%. Отопление подразделений начато", - сказал Галушко.

По его словам, работы проводились в зданиях для размещения личного состава, техники и тому подобное. Основные виды работ, которые проводились - ремонт кровель, санузлов, устройство наружных и внутренних сетей отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка отопительных котлов и насосного оборудования.

Галушко отметил, что для надлежащей эксплуатации фондов, на которых размещаются воинские подразделения, и учитывая возможное изменение мест дислокации, создан запас основных строительных материалов для проведения ремонтных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 150 домов в Киеве остаются без тепла из-за долгов

Для обеспечения энергоснабжением воинских частей в районе проведения АТО в 2017 году заключено 344 договора на проведение расчетов на возмещение потребленных энергоносителей и коммунальных услуг.

"Отключений военных частей от сетей энергоснабжения нет", - заверил Галушко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Около 40 тыс. человек в Хмельницкой области до сих пор сидят без отопления

Также для работы всех котельных в течение отопительного сезона созданы необходимые запасы котельного топлива. Накопленны запасы дров и запланированный объем их допоставки обеспечит потребность войск до конца отопительного сезона в полном объеме.