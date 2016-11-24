У Міноборони впроваджуватимуть електронний облік речового забезпечення

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 6662 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 94920 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 106462 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 106060 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 108710 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 116605 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 173432 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75579 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163076 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 112668 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
6м/с
27%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 24116 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 21668 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 20500 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 29180 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 17633 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 10238 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 17789 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 94902 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 173421 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 190552 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 3758 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 103125 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 105102 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 49159 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 52164 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

У Міноборони впроваджуватимуть електронний облік речового забезпечення

Київ • УНН

 • 9640 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Міноборони запускається проект з електронного обліку речового забезпечення. Про це в ефірі “5 каналу” розповів радник Президента України, радник міністра оборони України Юрій Бірюков, передає УНН.

У Міноборони впроваджуватимуть електронний облік речового забезпечення

“Протягом двох-трьох тижнів закінчиться видача зимових нових черевиків з нормальними технологіями і з нормальною якістю. Потрібно ще купувати утеплюючі бахіли, але в цьому році фінансування не вдалося отримати на цю статтю, тому будемо сподіватися в наступному році. Потрібно виробляти все у комплекті і видавати в комплекті. Але все впирається в питання фінансування. У 2016 році речовий напрямок було профінансовано менше, ніж у 2015 році. У наступному році закладене різке підвищення фінансування речового напрямку. В цьому році ми отримали 16% від необхідних фінансів на речове забезпечення”, — пояснив Ю. Бірюков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: С.Полторак дав завдання своєчасно доставити військовим в АТО зимову форму і взуття

“Протягом 2015 року відпрацювали пілотний проект з електронного обліку речового забезпечення. Більше того, цей проект був підхоплений офісом реформ Міністерства оборони і зараз починається його фінансування за рахунок трастового фонду НАТО. Там закупівля програмного забезпечення, комп’ютерної техніки — це десятки мільйонів доларів, а бюджет Міністерства оборони не має таких грошей. За їхні гроші будуть ремонтуватися і комп’ютеризуватися склади, закуповуються зараз портативні захищені планшети для того, щоб облік вівся в електронній формі,” — додав він.

Як повідомляв УНН, у Міноборони заявили про нестачу теплих шапок, курток та білизни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,718.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77