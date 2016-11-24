У Міноборони впроваджуватимуть електронний облік речового забезпечення

“Протягом двох-трьох тижнів закінчиться видача зимових нових черевиків з нормальними технологіями і з нормальною якістю. Потрібно ще купувати утеплюючі бахіли, але в цьому році фінансування не вдалося отримати на цю статтю, тому будемо сподіватися в наступному році. Потрібно виробляти все у комплекті і видавати в комплекті. Але все впирається в питання фінансування. У 2016 році речовий напрямок було профінансовано менше, ніж у 2015 році. У наступному році закладене різке підвищення фінансування речового напрямку. В цьому році ми отримали 16% від необхідних фінансів на речове забезпечення”, — пояснив Ю. Бірюков.

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“Протягом 2015 року відпрацювали пілотний проект з електронного обліку речового забезпечення. Більше того, цей проект був підхоплений офісом реформ Міністерства оборони і зараз починається його фінансування за рахунок трастового фонду НАТО. Там закупівля програмного забезпечення, комп’ютерної техніки — це десятки мільйонів доларів, а бюджет Міністерства оборони не має таких грошей. За їхні гроші будуть ремонтуватися і комп’ютеризуватися склади, закуповуються зараз портативні захищені планшети для того, щоб облік вівся в електронній формі,” — додав він.

Як повідомляв УНН, у Міноборони заявили про нестачу теплих шапок, курток та білизни.