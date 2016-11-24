В Минобороны будут внедрять электронный учет вещевого обеспечения

"В течение двух-трех недель закончится выдача зимних новых ботинок с нормальными технологиями и с нормальным качеством. Нужно еще покупать утепляющие бахилы, но в этом году финансирование не удалось получить на эту статью, поэтому будем надеяться в следующем году. Нужно производить все в комплекте и выдавать в комплекте. Но все упирается в вопрос финансирования. В 2016 году вещевое направление было профинансировано менее, чем в 2015 году. В следующем году заложено резкое повышение финансирования речевого направления. В этом году мы получили 16% от необходимых финансов на вещевое обеспечение ", - пояснил Ю. Бирюков.

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"В течение 2015 года отработали пилотный проект по электронному учету вещевого обеспечения. Более того, этот проект был подхвачен офисом реформ Министерства обороны и сейчас начинается его финансирование за счет трастового фонда НАТО. Там закупка программного обеспечения, компьютерной техники - это десятки миллионов долларов, а бюджет Министерства обороны не имеет таких денег. За их деньги будут ремонтироваться и компьютеризироваться склады, закупаются сейчас портативные защищенные планшеты для того, чтобы учет велся в электронной форме", - добавил он.

Как сообщал УНН, в Минобороны заявили о недостатке теплых шапок, курток и белья.