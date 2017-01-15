У Міноборони України підтвердили заплановану інспекцію військових частин в Ростовській області

“У відповідності до Віденського документу 2011 року, зокрема його пункту 9 „Про заходи зміцнення довіри і безпеки“ Україна планує в період з 16 по 19 січня провести інспекцію зазначеного району на території Росії. Інспектуванню підлягатиме зазначена територія Ростовської області Росії, яка безпосередньо прилягає до державного кордону України. В рамках заходів інспектування буде отримання інформації від командирів російських підрозділів, планується здійснити вертолітний обліт і планується провести сухопутну перевірку зазначеного району”, — розповів О.Мотузяник.

Як планується, до складу інспекційної групи увійдуть два представники від України, один представник від Канади та один представник від Данії.

“Метою цього заходу є перевірка наявності або ж відсутності військової діяльності частин і підрозділів ЗС Росії, яка повинна підлягати попередньому повідомленню. Як планується, за підсумками цього інспекційного заходу буде підготовлено офіційний звіт і про його результати повідомлять держави-учасниці ОБСЄ”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, начальник російського національного Центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков повідомив 15 січня, що Росія дала згоду на проведення Україною інспекції на російських військових частинах у Ростовській області.