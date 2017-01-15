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В Минобороны Украины подтвердили запланированную инспекцию военных частей в Ростовской области

В Минобороны Украины подтвердили запланированную инспекцию военных частей в Ростовской области

Киев • УНН

 • 6055 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. В Министерстве обороны Украины подтвердили проведение инспекции с 16 по 19 января российских военных частей в Ростовской области, в частности планируется вертолетный облет, сухопутная проверка, а затем в ОБСЕ представят отчет. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"В соответствии с Венским документом 2011 года, в частности его пунктом 9 "О мероприятиях укрепления доверия и безопасности" Украина планирует в период с 16 по 19 января провести инспекцию указанного района на территории России. Инспектированию подлежит указанная территория Ростовской области России, которая непосредственно прилегает к государственной границе Украины. В рамках мероприятий инспектирования будет получена информация от командиров российских подразделений, планируется осуществить вертолетный облет и планируется провести сухопутную проверку указанного района", — рассказал А.Мотузяник.

Как планируется, в состав инспекционной группы войдут два представителя от Украины, один представитель от Канады и один представитель от Дании.

"Целью этих мероприятий является проверка наличия или же отсутствия военной деятельности частей и подразделений ВС РФ, о которой должны сообщать заранее. Как планируется, по итогам инспекционного мероприятия будет подготовлен официальный отчет и о его результатах сообщат государства-участники ОБСЕ", — отметил он.

Как сообщал УНН, начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил 15 января, что Россия дала согласие на проведение Украиной инспекции российских военных частей в Ростовской области.

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