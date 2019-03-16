У Міноборони розповіли, яку міжнародну військову допомогу отримали з початку року

КИЇВ. 16 березня. УНН. З початку цього року Україна отримала від міжнародних країн-партнерів військово-технічне майно для обладнання місць зберігання зброї. Про це повідомили у прес-центрі Міністерства оборони України у відповідь на запит журналіста УНН.