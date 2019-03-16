У Міноборони розповіли, яку міжнародну військову допомогу отримали з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. З початку цього року Україна отримала від міжнародних країн-партнерів військово-технічне майно для обладнання місць зберігання зброї. Про це повідомили у прес-центрі Міністерства оборони України у відповідь на запит журналіста УНН.
“В рамках міжнародної технічної допомоги країнами-партнерами з початку 2019 року – військово-технічне майно для обладнання місць зберігання зброї” , - повідомили в прес-центрі міністерства.
Водночас зазначається, що наразі військові частини (підрозділи), які залучаються до проведення операції Об’єднаних сил, в цілому укомплектовані озброєнням та військовою технікою.
“Також на цей час триває робота щодо організації процесів виробництва (складання) боєприпасів різних калібрів на території України та проводиться пошук нових джерел надходження до Збройних Сил України озброєння, військової (спеціальної) техніки”, - додали у повідомленні.
У відомстві також зазначили, що протягом 2018 року в Україну від міжнародних партнерів було поставлено стрілецьку зброю та набої до неї, протитанкові ракетні комплекси, радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби, тепловізійні та інші прилади спостереження, а також радіостанційні різних модифікацій.
Нагадаємо, ЗСУ отримали від США та партнерів близько 400 одиниць озброєння і техніки.
Раніше УНН повідомляв, у Збройних силах України повідомили, що військові за чотири роки отримали понад чотири тисячі одиниць озброєння.