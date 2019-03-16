В Минобороны рассказали, какую международную военную помощь получили с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. С начала этого года Украина получила от международных стран-партнеров военно-техническое имущество для оборудования мест хранения оружия. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины в ответ на запрос журналиста УНН.
"В рамках международной технической помощи партнерами с начала 2019 года - военно-техническое имущество для оборудования мест хранения оружия", - сообщили в пресс-центре министерства.
В то же время отмечается, что в настоящее время военные части (подразделения), которые привлекаются к проведению операции Объединенных сил, в целом укомплектованы вооружением и военной техникой.
"Также в настоящее время продолжается работа по организации процессов производства (сборки) боеприпасов различных калибров на территории Украины и проводится поиск новых источников поступления в Вооруженные Силы Украины вооружения, военной (специальной) техники", - добавили в сообщении.
В ведомстве также отметили, что в течение 2018 года в Украину от международных партнеров были поставлены стрелковое оружие и боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, тепловизионные и другие приборы наблюдения, а также радиостанционные различных модификаций.
Напомним, ВСУ получили от США и партнеров около 400 единиц вооружения и техники.
Ранее УНН сообщал, что в Вооруженных силах Украины сообщили, что военные за четыре года получили более четыре тысячи единиц вооружения.