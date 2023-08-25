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У Міноборони розповіли про засідання актикорупційного комітету з приводу повідомлень щодо закупівель форми

У Міноборони розповіли про засідання актикорупційного комітету з приводу повідомлень щодо закупівель форми

Київ • УНН

 • 622569 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Міністерстві оборони України розповіли про засідання парламентського актикорупційного комітету з приводу повідомлень щодо закупівлі у вересні 2022 року нібито літньої військової форми замість зимової і за начебто завищеною ціною, пише УНН.

Деталі

"Представники Міністерства оборони України та Збройних Сил України 23 серпня 2023 року взяли участь у відкритому засіданні Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Приводом для засідання стали публікації у ЗМІ, зокрема, щодо закупівлі у вересні 2022 року нібито літньої військової форми замість зимової і за начебто завищеною ціною", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, під час засідання заступник міністра Денис Шарапов покроково роз'яснив членам комітету та іншим народним депутатам, яким чином було організовано процес закупівель, та надав для вивчення передбачені українським законодавством документи.

На засіданні, як повідомляється, було продемонстровано зразки зимової форми за контрактом постачальника, до якого виникли публічні запитання. "Даного постачальника на рівні з іншими було відібрано згідно з діючим станом на вересень 2022 року порядком та на підставі комерційних пропозицій, які відповідали ринковим цінам, і після надання зразка продукції. Поставлена продукція була прийнята у встановленому порядку фахівцями Сил логістики ЗСУ без істотних зауважень щодо якості", - вказали у МОУ.

"Одним з предметів уваги є публікація у ЗМІ документу, який схожий на інвойс, що надається суб'єктами господарювання у юрисдикції Турецької Республіки. Даний документ укладений турецькою мовою не надходив до Міноборони і не формувався у процесі укладання та виконання зазначених контрактів відповідно до законодавства України, тому Міністерство не може коментувати його природу", - повідомили у Міноборони.

"Окрім того, варто зауважити, що обговорюваний документ, схожий на інвойс, датується груднем 2022 року, при тому, що пропозиція від постачальника надійшла до МОУ у серпні 2022 і з ціною у 86 доларів США за куртку, контракт було укладено у вересні, а проплата відбулася у жовтні 2022 з тією ж ціновою пропозицією. Тобто, за кілька місяців до появи у грудні документу, який схожий на інвойс", - зауважили в оборонному відомстві.

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Разом з тим Міноборони зазначає, що "повністю відкрите для перевірок щодо зазначених питань, а також готове у межах компетенції сприяти правоохоронним органам під час проведення розслідувань". "При цьому, вивчити всю наявну документацію щодо контракту буде запропоновано і Громадській антикорупційній раді при Міноборони", - вказали у МОУ.

"Міноборони готове сприяти у перевірці всіх поставлених за зазначеним контрактом зимових курток, аби зняти сумніви щодо того, що понад 120000 військовослужбовців отримали зимові куртки за результатами виконання контрактів", - повідомили у Міноборони. І додали, що згідно з інформацією від Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України:

  • До Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України не надходили акти рекламацій та звернення щодо неналежної якості майна, поставленого за договором поставки № VV2022-M1908, № VV2022-M1808 та № VV2022-M1708 від 09.09.2022.
  • Відповідно до отриманих відгуків від військових частин Збройних Сил України за результатами аналізу експлуатації курток та штанів зимових, поставлених компанією VECTOR AVIA HAVA ARACLARI MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, встановлено, що вироби мають зручний дизайн та покращену функціональність, яка забезпечує зовнішній захист від холоду, вітру та снігу.

"Аналогічно, до Міноборони, як і до Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України, не надходили від жодного військовослужбовця звернення щодо неналежної якості зимових курток чи штанів за зазначеним контрактом", - повідомили в оборонному відомстві.

Зауважується, що заслухати усіх представників Міноборони та ЗСУ на вказаному засіданні комітету не встигли через обмеженість народних депутатів у часі. "Міноборони готове до продовження розгляду у час, який буде визначено", - сказано у заяві.

"Водночас, у зв’язку з появою в окремих засобах масової інформації маніпулятивних та неправдивих тверджень щодо начебто підміни зимової форми літньою, Міністерство оборони України розпочало підготовку судових позовів до ЗМІ та осіб, які навмисно поширюють неправдиві відомості", - зазначили у Міноборони.

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