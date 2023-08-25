В Минобороны рассказали о заседании актикорупционного комитета по поводу сообщений о закупках формы

Детали

"Представители Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины 23 августа 2023 года приняли участие в открытом заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики. Поводом для заседания стали публикации в СМИ, в частности, по закупке в сентябре 2022 года якобы летней военной формы вместо зимней и по якобы завышенной цене", - говорится в сообщении.

Как указано, во время заседания заместитель министра Денис Шарапов пошагово разъяснил членам комитета и другим народным депутатам, каким образом был организован процесс закупок, и предоставил для изучения предусмотренные украинским законодательством документы.

На заседании, как сообщается, были продемонстрированы образцы зимней формы по контракту поставщика, к которому возникли публичные вопросы. "Данный поставщик наравне с другими был отобран согласно действующему по состоянию на сентябрь 2022 года порядку и на основании коммерческих предложений, которые соответствовали рыночным ценам, и после предоставления образца продукции. Поставленная продукция была принята в установленном порядке специалистами Сил логистики ВСУ без существенных замечаний по качеству", - указали в МОУ.

"Одним из предметов внимания является публикация в СМИ документа, который похож на инвойс, предоставляемый субъектами хозяйствования в юрисдикции Турецкой Республики. Данный документ, заключенны на турецком языке, не поступал в Минобороны и не формировался в процессе заключения и выполнения указанных контрактов в соответствии с законодательством Украины, поэтому министерство не может комментировать его природу", - сообщили в Минобороны.

"Кроме того, стоит заметить, что обсуждаемый документ, похожий на инвойс, датируется декабрем 2022 года, при том, что предложение от поставщика поступило в МОУ в августе 2022 и с ценой в 86 долларов США за куртку, контракт был заключен в сентябре, а проплата состоялась в октябре 2022 с тем же ценовым предложением. То есть, за несколько месяцев до появления в декабре документа, который похож на инвойс", - отметили в оборонном ведомстве.

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Вместе с тем Минобороны отмечает, что "полностью открыто для проверок по указанным вопросам, а также готово в пределах компетенции содействовать правоохранительным органам при проведении расследований". "При этом, изучить всю имеющуюся документацию по контракту будет предложено и Общественному антикоррупционному совету при Минобороны", - указали в МОУ.

"Минобороны готово содействовать в проверке всех поставленных по указанному контракту зимних курток, чтобы снять сомнения относительно того, что более 120000 военнослужащих получили зимние куртки по результатам выполнения контрактов", - сообщили в Минобороны. И добавили, что согласно информации от Тыла Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины:



В Тыл Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины не поступали акты рекламаций и обращения о ненадлежащем качестве имущества, поставленного по договору поставки № VV2022-M1908, № VV2022-M1808 и № VV2022-M1708 от 09.09.2022.



Согласно полученным отзывам от воинских частей Вооруженных Сил Украины по результатам анализа эксплуатации курток и брюк зимних, поставленных компанией VECTOR AVIA HAVA ARACLARI MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, установлено, что изделия имеют удобный дизайн и улучшенную функциональность, которая обеспечивает внешнюю защиту от холода, ветра и снега.



"Аналогично, в Минобороны, как и в Тыл Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины, не поступали ни от одного военнослужащего обращения относительно ненадлежащего качества зимних курток или брюк по указанному контракту", - сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что заслушать всех представителей Минобороны и ВСУ на указанном заседании комитета не успели из-за ограниченности народных депутатов во времени. "Минобороны готово к продолжению рассмотрения во время, которое будет определено", - говорится в заявлении.

"В то же время, в связи с появлением в отдельных средствах массовой информации манипулятивных и ложных утверждений о якобы подмене зимней формы летней, Министерство обороны Украины начало подготовку судебных исков к СМИ и лицам, которые намеренно распространяют ложные сведения", - отметили в Минобороны.