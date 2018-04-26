У Міноборони розповіли про стан поранених минулої доби військових
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Стан здоров я поранених вчора внаслідок масованих обстрілів бойовиків українських військових лікарі оцінюють як середньої тяжкості та задовільний. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Внаслідок потужних ворожих обстрілів загиблих серед українських військовослужбовців немає. Але 8 захисників отримали поранення, ще троє – бойове травмування. Усіх військових доставлено до медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога. Стан здоров’я трьох з них – середньої важкості, інших 8 наших захисників – задовільний", - сказав Праута.
За його словами, з метою збереження життя та здоров’я особового складу, наші військовослужбовці понад 30 разів відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння, не заборонене Мінськими угодами.
Нагадаємо, внаслідок ворожого вогню вісім військовослужбовців ЗСУ зазнали поранення, ще троє - отримали бойове травмування. Постраждалих воїнів оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано медичну допомогу.