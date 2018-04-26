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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минобороны рассказали о состоянии раненых вчера военных

Киев • УНН

 • 10063 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Состояние здоровья раненых вчера в результате массированных обстрелов боевиков украинских военных врачи оценивают как средней тяжести и удовлетворительное. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.

В Минобороны рассказали о состоянии раненых вчера военных

"В результате мощных вражеских обстрелов погибших среди украинских военнослужащих нет. Но 8 защитников получили ранения, еще трое - боевое травмирования. Всех военных доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Состояние здоровья трех из них - средней тяжести, остальных 8 наших защитников - удовлетворительное ", - сказал Праута.

По его словам, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, наши военнослужащие более 30 раз открывали огонь, применяя штатное пехотное вооружение, не запрещено минского соглашениями.

Напомним, в результате вражеского огня восемь военнослужащих ВСУ получили ранения, еще трое - получили боевое травмирования. Пострадавших воинов оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана медицинская помощь.

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