У Міноборони розповіли про російське озброєння біля кордону з Україною і в Криму

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Поблизу кордону з Україною Росія накопичила понад 18 тисяч військовослужбовців, близько 1 тисячі 370 танків та бойових броньованих машин, близько 300 артсистем, близько 700 бойових літаків та вертольотів, а у Криму 24 тисячі віськових із сучасною зброєю, що здатна вражати цілі над усім півостровом. Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Руснак під час засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО, передає кореспондент УНН.

“Я інформую вас, що на території РФ у безпосередній близькості до кордону України на сьогодні розгорнуто підрозділи російських збройних сил чисельністю понад 18 тисяч військовослужбовців, близько 1 тис. 370 танків та бойових броньованих машин, біля 300 артилерійських систем та систем залпового вогню, близько 700 бойових літаків та вертольотів, 24 бойові кораблі. Росія випробує в Україні нові форми і способи ведення бойових дій, новітні зразки озброєння та військової техніки. До кінця 2018 року генеральний штаб збройних сил Росії планує повністю розгорнути 20-ту та 8-му армії у Воронезькій та Ростовській областях”, — сказав І.Руснак.

Також він повідомив, що “чисельність російських військ на півострові (Крим — ред.), бойових частин становить 24 тис. осіб. До бойового складу Чорноморського флоту Росії введено надводні кораблі, підводні човни, озброєні крилатими ракетами, які вражають цілі на відстані 2,5 тис. км. Створено протикорабельну та протиповітряну оборону півострова, яка здатна вражати надводні та повітряні цілі у всій акваторії Чорного моря”.

Крім того, за його словами, продовжується прискорена мілітаризація окупованих територій, формуються нові військові частини, бойовикам постачається військова техніка та матеріально-технічні засоби.

Як повідомляв УНН, у НАТО засудили підтримку бойовиків на Донбасі Росією.

Українські Національні Новини

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