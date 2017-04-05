В Минобороны рассказали о российском вооружении возле границы с Украиной и в Крыму

"Я информирую вас, что на территории РФ в непосредственной близости к границе Украины сегодня развернуто подразделения российских вооруженных сил численностью более 18 тыс. военнослужащих, около 1 тыс. 370 танков и боевых бронированных машин, около 300 артиллерийских систем и систем залпового огня, около 700 боевых самолетов и вертолетов, 24 боевых корабля. Россия испытывает в Украине новые формы и способы ведения боевых действий, новейшие образцы вооружения и военной техники. К концу 2018 года генеральный штаб вооруженных сил России планирует полностью развернуть 20-ю и 8-ю армии в Воронежской и Ростовской областях", - сказал И.Руснак.

Также он сообщил, что "численность российских войск на полуострове (Крым - ред.) боевых частей составляет 24 тыс. человек. В боевой состав Черноморского флота России введено надводные корабли, подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами, которые поражают цели на расстоянии 2,5 тыс. км. Создано противокорабельную и противовоздушную оборону полуострова, которая способна поражать надводные и воздушные цели во всей акватории Черного моря".

Кроме того, по его словам, продолжается ускоренная милитаризация оккупированных территорий, формируются новые военные части, боевикам поставляется военная техника и материально-технические средства.

Как сообщал УНН, в НАТО осудили поддержку боевиков на Донбассе Россией.