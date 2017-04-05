В Минобороны рассказали о российском вооружении возле границы с Украиной и в Крыму

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80848 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111990 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170336 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125324 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122257 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115451 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106286 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107390 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103838 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160799 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минобороны рассказали о российском вооружении возле границы с Украиной и в Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Возле границы с Украиной Россия накопила более 18 тыс. военнослужащих, около 1 тыс. 370 танков и боевых бронированных машин, около 300 артсистем, около 700 боевых самолетов и вертолетов, а в Крыму 24 тыс. военных с современным оружием, которое способно поражать цели над всем полуостровом. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Руснак во время заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО, передает корреспондент УНН.

"Я информирую вас, что на территории РФ в непосредственной близости к границе Украины сегодня развернуто подразделения российских вооруженных сил численностью более 18 тыс. военнослужащих, около 1 тыс. 370 танков и боевых бронированных машин, около 300 артиллерийских систем и систем залпового огня, около 700 боевых самолетов и вертолетов, 24 боевых корабля. Россия испытывает в Украине новые формы и способы ведения боевых действий, новейшие образцы вооружения и военной техники. К концу 2018 года генеральный штаб вооруженных сил России планирует полностью развернуть 20-ю и 8-ю армии в Воронежской и Ростовской областях", - сказал И.Руснак.

Также он сообщил, что "численность российских войск на полуострове (Крым - ред.) боевых частей составляет 24 тыс. человек. В боевой состав Черноморского флота России введено надводные корабли, подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами, которые поражают цели на расстоянии 2,5 тыс. км. Создано противокорабельную и противовоздушную оборону полуострова, которая способна поражать надводные и воздушные цели во всей акватории Черного моря".

Кроме того, по его словам, продолжается ускоренная милитаризация оккупированных территорий, формируются новые военные части, боевикам поставляется военная техника и материально-технические средства.

Как сообщал УНН, в НАТО осудили поддержку боевиков на Донбассе Россией.

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