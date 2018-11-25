У Міноборони РФ заявили, що під час обстрілу Алеппо постраждали 46 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Майже 50 людей постраждали під час обстрілу житлових районів міста Алеппо снарядами, начиненими отруйними речовинами, повідомив журналістам у неділю офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, інформує УНН з посиланням на агентство ТАРС.
“В результаті обстрілу 46 осіб, в тому числі вісім дітей, отримали хімічне ураження. Всі постраждалі доставлені в лікувальні установи міста Алеппо, де їм надано медичну допомогу”, — повідомив Конашенков.
Він додав, що за інформацією російського Центру по примиренню ворогуючих сторін, обстріл вівся терористичними угрупованнями, що знаходяться в ідлібській зоні деескалації, обстріляні північно-західні квартали міста. За його словами, міни, начинені отруйними речовинами, імовірно, хлором, розірвалися в районі вулиці Ніль в кварталі Ель-Халід. Вогонь вівся з 120-міліметрових мінометів з південно-східного напрямку демілітаризованої зони.
Тим часом, місцеві ЗМІ повідомляють, що не менше ста осіб поранено в сирійському Алеппо в результаті обстрілу бойовиками житлових кварталів снарядами з хлором.