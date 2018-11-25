В Минобороны РФ заявили, что во время обстрела Алеппо пострадали 46 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Почти 50 человек пострадали во время обстрела жилых районов города Алеппо снарядами, наполненными ядовитыми веществами, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
“В результате обстрела 46 человек, в том числе восемь детей, получили химическое поражение. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения города Алеппо, где им оказана медицинская помощь”, — сообщил Конашенков.
Он добавил, что по информации российского Центра по примирению враждующих сторон, обстрел велся террористическими группировками, находящимися в идлибской зоне деэскалации, обстреляны северо-западные кварталы города. По его словам, мины, начиненные отравляющими веществами, предположительно, хлором, разорвались в районе улицы Ниль в квартале Эль-Халидия. Огонь велся из 120-миллиметровых минометов с юго-восточного направления демилитаризованной зоны.
Между тем, местные СМИ сообщают, что не менее ста человек ранены в сирийском Алеппо в результате обстрела боевиками жилых кварталов снарядами с хлором.