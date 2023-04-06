У Міноборони пояснили, що стоїть за виразом "у Бахмуті тривають бої"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Бойові дії супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей. Коли ви чуєте у зведеннях слова "ситуація під контролем" - так і є, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНН.
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"Трохи привідкрию завісу - що стоїть за словами "у Бахмуті тривають бої" і як приймаються оперативні рішення. Звісно, тільки те, що дозволили військові. Бойові дії супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей. Рішення приймаються на основі всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку ситуації", -пояснила Маляр у Telegram.
Деталі
За словами заступник міністра оборони:
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- оперативна ситуація на місці моніториться і доповідається в штаби 24/7
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- штаби безперервно аналізують дії противника та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями
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- керуючись отриманими даними штаби прогнозують ймовірні загрози та дії противника
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Оперативну інформацію та зроблену аналітику безперервно доповідають командуванню Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в зоні відповідальності якого зараз знаходиться і Бахмутський напрямок.
Командування на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки можливостей приймає оперативні рішення та формує задачі підрозділам.
"Тобто, коли ви чуєте у зведеннях слова "ситуація під контролем" - так і є", - підсумувала Маляр.
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