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У Міноборони пояснили, що стоїть за виразом "у Бахмуті тривають бої"

У Міноборони пояснили, що стоїть за виразом "у Бахмуті тривають бої"

Київ • УНН

 • 672509 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Бойові дії супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей. Коли ви чуєте у зведеннях слова "ситуація під контролем" - так і є, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНН.

Цитата

"Трохи привідкрию завісу - що стоїть за словами "у Бахмуті тривають бої" і як приймаються оперативні рішення. Звісно, тільки те, що дозволили військові. Бойові дії супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей. Рішення приймаються на основі всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку ситуації", -пояснила Маляр у Telegram.

Деталі

За словами заступник міністра оборони:

  • оперативна ситуація на місці моніториться і доповідається в штаби 24/7
  • штаби безперервно аналізують дії противника та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями
  • керуючись отриманими даними штаби прогнозують ймовірні загрози та дії противника

Оперативну інформацію та зроблену аналітику безперервно доповідають командуванню Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в зоні відповідальності якого зараз знаходиться і Бахмутський напрямок.

Командування на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки можливостей приймає оперативні рішення та формує задачі підрозділам.

"Тобто, коли ви чуєте у зведеннях слова "ситуація під контролем" - так і є", - підсумувала Маляр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Витоку інформації немає: Маляр заявила, що у вкидах ворога про Бахмут жодного разу не було правди 

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