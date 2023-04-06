В Минобороны объяснили, что стоит за выражением "в Бахмуте продолжаются бои"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей. Когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" - так и есть, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет УНН.
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"Немного приоткрою завесу - что стоит за словами "в Бахмуте продолжаются бои" и как принимаются оперативные решения. Естественно, только то, что разрешили военные. Боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей. Решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов вероятного развития ситуации", - пояснила Маляр в Telegram.
Детали
По словам замминистра обороны:
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- оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы 24/7
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- штабы непрерывно анализируют действия противника и динамику изменения ситуации по многим критериям
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- руководствуясь полученными данными штабы прогнозируют вероятные угрозы и действия противника
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Оперативную информацию и сделанную аналитику непрерывно докладывают командованию Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в зоне ответственности которого сейчас находится и Бахмутское направление.
Командование на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий врага и оценки возможностей принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям.
"То есть, когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" - так и есть", - подытожила Маляр.
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