В Минобороны объяснили, что стоит за выражением "в Бахмуте продолжаются бои"

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей. Когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" - так и есть, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет УНН.

Цитата

"Немного приоткрою завесу - что стоит за словами "в Бахмуте продолжаются бои" и как принимаются оперативные решения. Естественно, только то, что разрешили военные. Боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей. Решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов вероятного развития ситуации", - пояснила Маляр в Telegram.

Детали

По словам замминистра обороны:

  • оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы 24/7
  • штабы непрерывно анализируют действия противника и динамику изменения ситуации по многим критериям
  • руководствуясь полученными данными штабы прогнозируют вероятные угрозы и действия противника

Оперативную информацию и сделанную аналитику непрерывно докладывают командованию Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в зоне ответственности которого сейчас находится и Бахмутское направление.

Командование на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий врага и оценки возможностей принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям.

"То есть, когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" - так и есть", - подытожила Маляр.

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