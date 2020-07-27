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У Міноборони пояснили, що означатиме "посилення режиму припинення вогню" на Донбасі

У Міноборони пояснили, що означатиме "посилення режиму припинення вогню" на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Згідно з досягнутими домовленостями під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, передбачається ряд умов у забезпеченні "посилення" режиму припинення вогню між сторонами конфлікту на Донбасі, зокрема - щодо заборони застосування всіх видів вогню, а також використання літальних апаратів. Про це йдеться у відповідній заяві Міноборони, інформує УНН.

"На виконання домовленостей, досягнутих в рамках ТКГ 22 липня 2020 року, керівництвом Збройних Сил України видано наказ про припинення вогню, що передбачає запровадження додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, які мають за мету забезпечити дотримання всеохоплюючого, стійкого та безстрокового перемир’я", - йдеться у повідомленні.

Зокрема передбачається:

▪️ заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;

▪️ заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;

▪️ заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, у першу чергу на об’єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;

▪️ ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;

▪️ створення та задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі;

▪️ вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки у тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних Сил України та керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм. Про видання таких наказів буде повідомлена ТКГ;

▪️ вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, у тому числі таємними.

Вказується, що під наступальними діями слід розуміти будь-які спроби змінити позиційне розміщення військ, яке склалося на момент прийняття даної заяви, включаючи додаткове інженерне обладнання позицій, і/або будь-яке просування або переміщення озброєних осіб у бік противника, в тому числі з метою проведення розвідувальних або диверсійних дій.

"СММ ОБСЄ сприятиме і надаватиме підтримку сторонам у виконанні цих заходів, узгоджених ними, без шкоди встановленим процедурам інформування або будь-яким іншим аспектам повного виконання положень мандату місії", - резюмували у Міноборони.

Як повідомлялося раніше в УНН, в ООС повідомили, що наказ командувача відповідає справжнім заходам щодо припинення вогню на Донбасі.

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