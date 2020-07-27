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В Минобороны объяснили, что будет означать "усиление режима прекращения огня" на Донбассе

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 • 15299 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Согласно достигнутым договоренностям во время заседания Тристоронней контактной группы 22 июля, предусматривается ряд условий в обеспечении "усиления" режима прекращения огня между сторонами конфликта на Донбассе, в частности - по запрету применения всех видов огня, а также использования летательных аппаратов. Об этом говорится в заявлении Минобороны, передает УНН.

"Во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ 22 июля 2020 года, руководством Вооруженных Сил Украины издан приказ о прекращении огня, предусматривающий введение дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, которые имеют целью обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия", - говорится в сообщении.

В частности предполагается:

▪️ запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

▪️ запрет на применение огня, включая снайперский;

▪️ запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

▪️ эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всех ее участников;

▪️ создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

▪️ огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных Сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет сообщена ТКГ;

▪️ вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе тайными.

Указывается, что под наступательными действиями следует понимать любые попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе с целью проведения разведывательных или диверсионных действий.

"СММ ОБСЕ будет способствовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении этих мероприятий, согласованных ими, без ущерба установленным процедурам информирования или любым другим аспектам полного выполнения положений мандата миссии", - резюмировали в Минобороны.

Как сообщалось ранее в УНН, в ООС сообщили, что приказ командующего соответствует настоящим мерам по прекращению огня на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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