В Минобороны объяснили, что будет означать "усиление режима прекращения огня" на Донбассе

КИЕВ. 27 июля. УНН. Согласно достигнутым договоренностям во время заседания Тристоронней контактной группы 22 июля, предусматривается ряд условий в обеспечении "усиления" режима прекращения огня между сторонами конфликта на Донбассе, в частности - по запрету применения всех видов огня, а также использования летательных аппаратов. Об этом говорится в заявлении Минобороны, передает УНН.