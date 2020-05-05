У Міноборони показали, як роблять тести на COVID-19 військові медики
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністерство оборони України показало, як ПЛР-лабораторія військових медиків робить тестування на наявність коронавірусу методом полімеразної ланцюгової реакції. Відео Військового телебачення України оприлюднене на сайті Міноборони, передає УНН.
Так, зазначається, що Військово-медичний клінічний центр Західного регіону активно залучається до боротьби з COVID-19. ПЛР-лабораторія центру робить тестування на наявність коронавірусу методом полімеразної ланцюгової реакції. Військові медики співпрацюють з цивільними колегами з Львівського обласного лабораторного центру, які надають для тестування проби біоматеріалу.
Зазначається також, що у військових медиків регіону достатньо ресурсів, аби виконувати своє завдання.
Зі слів начальника ВМКЦ Західного регіону Івана Гайди, центр готовий до прийому пацієнтів та відпрацював декілька варіантів розвитку подій.
Як повідомляв УНН, у Збройних Силах України за добу 4 травня не зафіксували нових випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.