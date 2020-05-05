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В Минобороны показали, как делают тесты на COVID-19 военные медики

Киев • УНН

 • 21528 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Министерство обороны Украины показало, как ПЦР-лаборатория военных медиков делает тестирование на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции. Видео Военного телевидения Украины обнародовано на сайте Минобороны, передает УНН.

В Минобороны показали, как делают тесты на COVID-19 военные медики

Так, отмечается, что Военно-медицинский клинический центр Западного региона активно привлекается к борьбе с COVID-19. ПЦР-лаборатория центра делает тестирование на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции. Военные медики сотрудничают с гражданскими коллегами из Львовского областного лабораторного центра, которые предоставляют для тестирования пробы биоматериала.

Отмечается также, что у военных медиков региона достаточно ресурсов, чтобы выполнять свою задачу.

По словам начальника ВМКЦ Западного региона Ивана Гайды, центр готов к приему пациентов и отработал несколько вариантов развития событий.

Как сообщал УНН, в Вооруженных Силах Украины за сутки 4 мая не зафиксировали новых случаев острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Украинские Национальные Новости

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