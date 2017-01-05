У Міноборони планують звільняти військових із "нескінченними" контрактами з 1 квітня

Як повідомив начальник управління кадрового забезпечення офіцерського складу, заступник начальника головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Марко Андрусяк, нині Генштаб розробляє помісячний графік звільнення таких військових.

Він нагадав, що новий закон встановлює: право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше ніж 18 місяців із дати його продовження, також звільнитися мають право військові, що уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше ніж 24 місяці військової служби за контрактом.

У середу новий закон, що передбачає таку можливість, підписав президент України Петро Порошенко. Він передбачає, що військовослужбовці, які проходять військову службу за різними видами контрактів в особливий період, зможуть за бажанням продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби.

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління персоналу ГШ ЗСУ полковник Марк Андрусяк заявив, що до проходження військової служби в лютому планується призвати офіцерів запасу, які не проходили військової служби, а лише пройшли кафедру військової підготовки.