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В Минобороны планируют увольнять военных с "бесконечными" контрактами с 1 апреля

В Минобороны планируют увольнять военных с "бесконечными" контрактами с 1 апреля

Киев • УНН

 • 10135 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Министерстве обороны Украины сообщили, что планируют начать увольнения из рядов Вооруженных сил военных, имевших контракты "до окончания особого периода", и других, которые по действующему закону служат фактически бессрочно, с 1 апреля в связи с принятием нового закона, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщил начальник управления кадрового обеспечения офицерского состава, заместитель начальника главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Марк Андрусяк, сейчас Генштаб разрабатывает помесячный график увольнения таких военных.

Он напомнил, что новый закон устанавливает: право на увольнение от военной службы приобретают военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и выслуживших не менее 18 месяцев с даты его продолжение, также уволиться вправе военные, которые заключили контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту.

В среду новый закон, предусматривающий такую ​​возможность, подписал президент Украины Петр Порошенко. Он предусматривает, что военнослужащие, проходящие военную службу по различным видам контрактов в период, смогут по желанию продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы.

Напомним, заместитель начальника Главного управления персонала ГШ ВСУ полковник Марк Андрусяк заявил, что к прохождению военной службы в феврале планируется призвать офицеров запаса, которые не проходили военной службы, а только прошли кафедру военной подготовки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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