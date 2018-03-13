У Міноборони планують здати в експлуатацію сучасний табір на полігоні “Широкий лан” восени
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Цієї осені планується здати в експлуатацію сучасний польовий табір, аналогів якого ще не було у ЗСУ, на території полігону “Широкий лан”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства оброни України.
За інформацією прес-служби, на даний час на полігоні відбувається будівництво сучасного польового табору. Цей проект, як зазначається, включає в себе розгалужену інфраструктуру для проживання та підготовки від 2,6 до 4 тисяч осіб (рівень бригади).
“З урахуванням часу на підготовку проектної документації, будівництво об’єкту розпочалося весною 2017 року, на даний час відсоток виконання робіт складає 55%. Орієнтовна здача будівельного об’єкту у експлуатацію — осінь 2018 року”, — поінформували у відомстві.
За даними Міноборони, на відкритому тендері перемогли дві компанії: ТОВ “РІСТ” та ТОВ "Вінницька будівельна компанія, які й здійснюють будівництво.
Також зазначається, що відповідно до умов тендеру та практики будівництва аналогічних об’єктів, строк будівництва становить два роки. Враховуючи ситуацію, пов’язану зі збройною агресією РФ на сході України, було досягнуто домовленостей із будівельними компаніями щодо скорочення строку будівництва зазначеного об’єкту.
Нагадаємо, прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо незабезпечення належних умов проживання військовослужбовців на полігоні "Широкий лан" у Миколаївській області.
Як повідомляв УНН, на полігоні "Широкий лан" через пожежу загинув військовий, семеро отримали опіки.