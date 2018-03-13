В Минобороны планируют сдать в эксплуатацию современный лагерь на полигоне "Широкий лан" осенью
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Этой осенью планируется сдать в эксплуатацию современный полевой лагерь, аналогов которого еще не было в ВСУ, на территории полигона "Широкий лан", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Украины.
По информации пресс-службы, в настоящее время на полигоне идет строительство современного полевого лагеря. Этот проект, как отмечается, включает в себя широкую инфраструктуру для проживания и подготовки от 2,6 до 4 тысяч человек (уровень бригады).
"С учетом времени на подготовку проектной документации, строительство объекта началось весной 2017 года, в настоящее время процент выполнения работ составляет 55%. Ориентировочная сдача строительного объекта в эксплуатацию - осень 2018 года", - сообщили в ведомстве.
По данным Минобороны, на открытом тендере победили две компании: ООО "РОСТ" и ООО "Винницкая строительная компания", которые и осуществляют строительство.
Также отмечается, что в соответствии с условиями тендера и практики строительства аналогичных объектов, срок строительства составляет два года. Учитывая ситуацию, связанную с вооруженной агрессией РФ на востоке Украины, были достигнуты договоренности со строительными компаниями относительно сокращения срока строительства указанного объекта.
Напомним, прокуратура открыла уголовное производство по необеспечению надлежащих условий проживания военнослужащих на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.
Как сообщал УНН, на полигоне "Широкий лан" из-за пожара погиб военный, семеро получили ожоги.